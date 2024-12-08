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Чемпіон Бокс

Наваррете переміг Вальдеса та захистив титул WBO

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 11:21
Наваррете переміг Вальдеса та захистив титул WBO
Емануель Наваррете та Оскар Вальдес
Top Rakn Boxing

Мексиканський боксер у напівлегкій вазі Емануель Наваррете (39-2-1, 32 КО) провів бій захисту чемпіонського титула за версією WBO проти Оскара Вальдеса (32-3, 24 КО).

Поєдинок завершився перемогою чинного чемпіона нокаутом у шостому раунді.

Відзначимо, що у серпні 2023 року Наваррете вже перемагав Вальдеса, але тоді 33-річний спортсмен зміг протриматись увесь поєдинок.

Що стосується Емануеля, то мексиканець у травні 2024 року програв Денису Берінчику, який таким чином завоював вакантний поясь WBO у легкій вазі.

Раніше Едді Гірн висловив бажання влаштувати ще один бій для українського чемпіона.

WBO Оскар Вальдес Емануель Наваррете

WBO

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