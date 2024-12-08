Наваррете переміг Вальдеса та захистив титул WBO

Мексиканський боксер у напівлегкій вазі Емануель Наваррете (39-2-1, 32 КО) провів бій захисту чемпіонського титула за версією WBO проти Оскара Вальдеса (32-3, 24 КО).

Поєдинок завершився перемогою чинного чемпіона нокаутом у шостому раунді.

VIVA VAQUERO.



VIVA VAQUERO.



VIVA VAQUERO. pic.twitter.com/aaNBr3Cafd — Top Rank Boxing (@trboxing) December 8, 2024

Відзначимо, що у серпні 2023 року Наваррете вже перемагав Вальдеса, але тоді 33-річний спортсмен зміг протриматись увесь поєдинок.

Що стосується Емануеля, то мексиканець у травні 2024 року програв Денису Берінчику, який таким чином завоював вакантний поясь WBO у легкій вазі.

Раніше Едді Гірн висловив бажання влаштувати ще один бій для українського чемпіона.