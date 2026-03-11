WBO санкціонувала реванш між Наваррете та Суаресом

Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій чемпіона WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО) проти філіппінського боксера Чарлі Суареса (18-0, 10 KO).

Про це повідомив президент організації Густаво Олівері.

"Доводимо до вашого відома, що комітет WBO одноголосно проголосував за призначення переговорів між об'єднаним чемпіоном світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете та першим номером рейтингу й обов'язковим претендентом Чарлі Суаресом для виконання чинних зобов'язань щодо обов'язкового захисту титулу", – написав Олівері.

Сторонам надали 12 днів для досягнення згоди щодо умов поєдинку. У разі відсутності домовленості будуть призначені промоутерські торги – мінімальна ставка становить 150 тисяч доларів.

Перший бій між Суаресом і Наваррете відбувся 10 травня 2025 року. Згодом поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

Нагадаємо, 1 березня Наваррете технічним нокаутом переміг чемпіона IBF Едуардо Нуньєса.