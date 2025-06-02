Результат бою Наваррете – Суарес анульовано, WBO призначила реванш

Атлетична комісія штату Каліфорнія проголосувала за зміну результату бою між чемпіоном WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануелем Наваррете (39-2-1, КО) та Чарлі Суаресом (18-0, 10 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок визнано таким, що не відбувся. Світова боксерська організація (WBO) одразу ж наказала провести реванш.

Нагадаємо, бій 11 травня було зупинено у 8-му раунді через розсічення у Наваррете. Рефері Едвард Коллантес, який не бачив моменту інциденту, визнав, що розсічення в шостому раунді сталося внаслідок випадкового зіткнення головами. Переможця визначили за суддівськими записками.

Однак відеоповтор показав, як удар Суареса потрапляє точно в те місце, де згодом з’явилося велике розсічення над лівою бровою Наваррете, члени комісії постановили, що "єдине справедливе рішення" - анулювати результат бою.

Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті заявив на засіданні, що промоутерська компанія виконає вимогу WBO щодо реваншу й організує його "у відповідні терміни".

Наразі Наваррете відсторонений від боїв до 9 липня через медичну заборону від комісії штату Каліфорнія.

Огляд бою

Нагадаємо, що Емануель Наваррете у попередньому бою переміг Оскара Вальдеза в поєдинку за титул чемпіона в другій напівлегкій вазі, а перед цим мексиканський боксер зазнав поразки від Дениса Берінчика в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі.