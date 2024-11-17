Ексчемпіон світу: Я винесу Пола з одного удару

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч заявив, що він готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти.

Про це він заявив у власному подкасті.

"Насамперед він уже згадував моє ім'я. І будуть люди, які скажуть: "О, Карл Фроч говорить про себе. Він женеться за грошима". Слухайте, я не женуся за грошима, у мене немає проблем із фінансами. Але я візьму чортові гроші, звичайно ж, я візьму їх! І я прикінчу Джейка Пола одним ударом. Я вийшов би туди з однією рукою і переміг цього хлопця. Він не вміє боксувати. Він абсолютно непотрібний, що ми й бачили вчора ввечері в бою з Майком Тайсоном", – сказав Фроч.

Зазначимо, що бій проти Тайсона завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.