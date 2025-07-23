Ворд: Я вважаю, що Пак'яо виграв бій з Барріосом

Колишній чемпіон світу Андре Ворд вважає, що 46-річний Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) мав виграти чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

Про це Ворд розповів порталу FightHubTV.

Зазначимо, що бій завершився внічию за рішенням суддів. Молодший на 12 років і більш габаритний Барріос краще провів останні три раунди, чим і врятував себе. На його користь була і статистика ударів.

"Я думав, що Менні виграв цей бій. Я знаю, що він програв останній раунд, і думаю, що саме це стало вирішальним фактором на картках суддів. Але я все одно думав, що Пак'яо виграв. Він зробив більше в цьому бою. Не з великим відривом, але цього було достатньо, як на мене. Я думаю, що Менні забрав кілька раундів, було кілька близьких трихвилинок, але він зробив те, що мав зробити.

Мені було шкода Менні. Йому ж 46. Я знаю, що він теж дивився на табличку з раундами й думав, що час тягнеться неймовірно повільно. Я впевнений у цьому. Але повага цьому старому. Пройти повністю цей тривалий тренувальний табір – це вже перемога, особливо в такому віці. Проводити спаринги тричі на тиждень – це чимало.

До цього додаються додаткові різні штуки: силова підготовка, робота над витривалістю та інші компоненти. Але вийти проти молодого бійця у самому розквіті сили, і щоб потім була дискусія, що бій був рівний і переможцем міг стати будь-хто... Реально, повага Менні. Якщо хтось здатен на таке – то це Менні Пак'яо", – сказав Ворд.

Нещодавно Пак'яо заявив, що якщо Флойд Мейвезер повернеться з пенсії, то вони можуть провести ще один поєдинок.