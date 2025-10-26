Колишній чемпіон світу назвав головну помилку Паркера в бою з Вордлі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Джозефу Паркеру (36-4, 23 КО) під час бою з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) треба було "взяти коліно", щоб перевести подих в 11 раунді.

Слова британця передає Secondsout.com.

"Після 10 раунду він (Паркер) сидить у куті з серйозною проблемою. За моїм підрахунком він перемагає 6-4.

Фабіо Вордлі виходить, завдає удару Паркеру і не відпускає його. Щойно він його зачепив і змусив його хитатися, він просто не відпускав. Фабіо просто у супер формі.

Рефері Говард Фостер, один з найкращих рефері, хоча зараз його критикують. Він уважно дивився Паркеру в очі. Атака Вордлі була безжальною. Паркер, на мою думку, мав би клінчувати його в режимі виживання або навіть стати на коліно.

Загальна думка полягає в тому, що бій було зупинено занадто рано. Один з моїх друзів одразу ж зателефонував мені і сказав: "Це лайно, це ненормально". Я сказав: "Послухай, Говард Фостер найкращий у цій справі, він знає гру. Він тримається поруч. Він дивився Паркеру в очі".

Я б хотів, щоб бій продовжився. За моїми даними, Паркер лідирував. Це був близький бій. Його не спіймали чистим ударом, він не падав, не був сильно збентежений", – сказав Фроч.