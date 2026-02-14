Тайсон підтвердив бій з Мейвезером

59-річний колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон підтвердив бій за правилами боксу проти 48-річного ексчемпіона світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера-молодшого.

Цитує боксера TMZ.

"Чи відбудеться бій проти Флойда? Чорт, так, це відбудеться! Думаєте, що я відмовлюся? Я займався своїми справами. Флойд кинув мені виклик", – сказав Тайсон.

Грандіозний вечір боксу відбудеться у березні 2026 року, місце проведення наразі невідоме.

Востаннє "Залізний Майк" виходив на ринг у листопаді 2024 року, коли у восьмираундовому поєдинку програв Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

Флойд Мейвезер завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Макгрегора за правилами боксу.