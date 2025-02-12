Наступна зупинка в Голлівуді: Клімас – про майбутнє Усика
Менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас відреагував на наміри боксера завершити кар'єру.
Про це Клімас розповів у соцмережі "Х".
"Він уже довів усе, ставши найкращим абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті.
Ще два поєдинки – і пристебнись, крихітко, наступна зупинка – Голлівуд", – написав Клімас.
Напередодні Усик заявив, що планує завершити кар’єру боксу в найближчі два роки. За цей час він зможе провести ще два бої.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.