Наступна зупинка в Голлівуді: Клімас – про майбутнє Усика

Менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас відреагував на наміри боксера завершити кар'єру.

Про це Клімас розповів у соцмережі "Х".

"Він уже довів усе, ставши найкращим абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті. Ще два поєдинки – і пристебнись, крихітко, наступна зупинка – Голлівуд", – написав Клімас.

Напередодні Усик заявив, що планує завершити кар’єру боксу в найближчі два роки. За цей час він зможе провести ще два бої.

He proved everything already to be the best Undisputed cruiserweight and heavyweight Champion, two more fights and baby fastest your seat belts, next stop Hollywood. https://t.co/0MmlNYxNnQ — Egis Klimas (@KlimasBoxing) February 12, 2025

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.