Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Наступна зупинка в Голлівуді: Клімас – про майбутнє Усика

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 22:06
Наступна зупинка в Голлівуді: Клімас – про майбутнє Усика
Олександр Усик
Getty Images

Менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас відреагував на наміри боксера завершити кар'єру.

Про це Клімас розповів у соцмережі "Х".

"Він уже довів усе, ставши найкращим абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті.

Ще два поєдинки – і пристебнись, крихітко, наступна зупинка – Голлівуд", – написав Клімас.

Напередодні Усик заявив, що планує завершити кар’єру боксу в найближчі два роки. За цей час він зможе провести ще два бої.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Олександр Усик Егіс Клімас

Егіс Клімас

Клімас назвав дату наступного поєдинку Усика
Клімас: Усик знову стане абсолютним чемпіоном світу
Менеджер Усика повідомив приблизні терміни повернення українця в ринг після перемоги над Ф'юрі
Клімас: Ломаченко може завершити кар’єру через травму спини
Клімас: Що це треба зробити Усику, щоб довести, що він найкращий?

Останні новини