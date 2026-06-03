Кличко оцінив перспективи українського боксу після завершення епохи Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) поділився думками щодо українського боксу після завершення кар'єри Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Sport-express.

Він заявив, що зміна поколінь є абсолютно нормальним процесом. "Доктор Сталевий Молот" вважає, що в нашій країні є боксери, які можуть стати наступниками чинного короля хевівейту та гідно представлятимуть Україну на міжнародному рівні.

"Так, і це природний процес. Одні спортсмени завершують кар'єру, а їхній приклад і досягнення надихають тих, хто тільки починає свій шлях. Уже зараз на турнірі Кубку Києва на призи братів Кличків виступають хлопці та дівчата, які згодом можуть стати чемпіонами. У спорті, як і в житті, постійно відбувається зміна поколінь, коли одні чемпіони поступаються місцем іншим, і цей процес є безперервним", – сказав Кличко.

Зазначимо, що напередодні Володимир Кличко також залишив меседж світу. Він зробив публічну заяву після масованого обстрілу України, внаслідок якого росіяни вбили понад 20 людей.