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Він здатний адекватно оцінювати свої можливості: олімпійський чемпіон – про повернення Кличка на ринг

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 11:31
Він здатний адекватно оцінювати свої можливості: олімпійський чемпіон – про повернення Кличка на ринг
Володимир Кличко
instagram.com/klitschko/

Жан Беленюк відреагував на чутки щодо можливого відновлення кар'єри Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова передає vRINGe.

Розмови про це ходять уже тривалий час і сам український боксер натякав, що все можливо. Після відмови Олександра Усика від поясів відкрилось вікно можливостей, і цю тему знову почали обговорювати.

Все через те, що "Доктор Сталевий Молот" ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону. Український борець розповів, чи вірить у такий розвиток подій.

"Вважаю, що це малоймовірно. Але для публіки це може бути цікаво. Ми з Володимиром добре спілкуємося. І я хочу сказати, що це дуже раціональна та розумна людина. Думаю, він здатний адекватно оцінювати свої можливості та розуміти, що молодий боєць, який перебуває на ходу, і досвідчений суперчемпіон, який давно пройшов пік кар'єри, – це різні речі.

Ніхто з нас не знає його кондицій краще, ніж він сам. Якщо у своїх заявах він не демонструє бажання повернутися заради рекорду, тоді, відповідно, тут немає про що говорити", – сказав Беленюк.

Раніше колишній менеджер "Доктора Сталевого Молота" Берндт Бенте назвав єдиний бій, який має сенс для українця. Він виділив протистояння з чинним чемпіоном за версією WBC.

Нагадаємо, що Володимир Кличко востаннє виходив на ринг у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.

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