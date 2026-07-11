Він здатний адекватно оцінювати свої можливості: олімпійський чемпіон – про повернення Кличка на ринг

Жан Беленюк відреагував на чутки щодо можливого відновлення кар'єри Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова передає vRINGe.

Розмови про це ходять уже тривалий час і сам український боксер натякав, що все можливо. Після відмови Олександра Усика від поясів відкрилось вікно можливостей, і цю тему знову почали обговорювати.

Все через те, що "Доктор Сталевий Молот" ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону. Український борець розповів, чи вірить у такий розвиток подій.

"Вважаю, що це малоймовірно. Але для публіки це може бути цікаво. Ми з Володимиром добре спілкуємося. І я хочу сказати, що це дуже раціональна та розумна людина. Думаю, він здатний адекватно оцінювати свої можливості та розуміти, що молодий боєць, який перебуває на ходу, і досвідчений суперчемпіон, який давно пройшов пік кар'єри, – це різні речі. Ніхто з нас не знає його кондицій краще, ніж він сам. Якщо у своїх заявах він не демонструє бажання повернутися заради рекорду, тоді, відповідно, тут немає про що говорити", – сказав Беленюк.

Раніше колишній менеджер "Доктора Сталевого Молота" Берндт Бенте назвав єдиний бій, який має сенс для українця. Він виділив протистояння з чинним чемпіоном за версією WBC.

Нагадаємо, що Володимир Кличко востаннє виходив на ринг у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.