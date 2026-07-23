Це викликає залежність: Ф'юрі – про можливе повернення Кличка в бокс

Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився про можливе повернення на ринг Володимира Кличка (64-5, 53 КО), про що вже тривалий час ходять чутки.

Його слова передає Seconds Out.

Британський супертяж заявив, що бокс є своєрідною залежністю. Він неодноразово зізнавався, що сам її має, тому розуміє українського ексчемпіона світу.

"Так, божевілля навіть подумати, що після такої успішної кар'єри він хоче повернутися в бокс, коли йому вже майже 50 років – якщо він ще не відсвяткував 50-річчя – щоб знову завоювати титул чемпіона світу. Думаю, це викликає залежність – мабуть, навіть сильнішу за наркотики", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що розмови про відновлення кар'єри "Доктора Сталевого Молота" з'являються через те, що українець завжди мріяв стати найстаршим чемпіоном світу в історію надважкого дивізіону.

Наразі з'явилось таке вікно можливостей через відмову Олександра Усика від своїх титулів. Раніше повідомлялось, що "Циганський король" не вважає чинних чемпіонів справжніми, адже пояси їм подарували.