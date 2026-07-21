Це було як струс мозку: Джошуа назвав двох суперників із найсильнішим ударом, виділивши українця

Британський боксер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, хто мав найсильніший удар серед усіх суперників протягом кар'єри.

Його слова передає DAZN.

Зірковий супертяж виділив українського бійця. Він назвав Володимира Кличка найпотужнішим панчером, з яким ділив ринг.

"Хто мене бив найсильніше? Це Володимир Кличко. Я міг би назвати Енді Руїса, але лише тоді, коли він влучив мені в потилицю – це було як струс мозку. Однак, коли я бився з Кличком, я знав, що може бути два сценарії: я або переможу, або мене покладуть на спину. Знаєте, коли вас виносять на ношах?" – сказав Джошуа.

Зазначимо, що поки саме Ей Джей залишається останнім суперником у кар'єрі "Доктора Сталевого Молота". Вони бились навесні 2017 року на стадіоні "Вемблі" й тоді британець переміг технічним нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе вже 25 липня проти Крістіана Пренги. Раніше він назвав три елементи, які перейняв в Олександра Усика.