Нам не потрібні висловлювання глибокого занепокоєння: Кличко залишив меседж світу після масованого обстрілу України

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) висловився про черговий масований обстріл по території України.

Пост про це він зробив на своїй сторінці в інстаграмі.

Внаслідок нього росіяни вбили понад 20 людей і більше, ніж сто отримали поранення. Легенда боксу закликав світ нарешті почати діяти, а не спостерігати за геноцидом українців.

"Подивіться на це фото. Це звичайний пішохідний перехід у житловому районі Дніпра, посічений російськими касетними боєприпасами. Ця зброя призначена виключно для вбивства та каліцтва мирного населення. Минулої ночі Росія завдала масованого скоординованого удару по Україні, використовуючи ракети та безпілотники. Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми – ворог стріляв по всій країні, поки люди спали. І поки я пишу ці слова, Дніпро знову під ударом.

Щонайменше 21 людина загинула, понад 120 отримали поранення. Лише у Дніпрі загинуло 15 людей, серед них – дитина. У Києві 7 загиблих. Ці цифри все ще зростають, оскільки рятувальники розчищають завали. Це свідомий геноцид українців. Світ не може просто спостерігати, як це відбувається ніч за ніччю, день за днем.

Нам не потрібні висловлювання глибокого занепокоєння. Нам потрібні негайні, рішучі дії. Кожне зволікання з постачанням зброї та ППО призводить до додаткової крові на українських вулицях. Санкції повинні повністю паралізувати російську військову машину зараз. Терориста треба зупинити. Сила – це єдина мова, яку вони розуміють", – написав Кличко.