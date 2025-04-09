Де Лос Сантос відмовився від бою з Кейшоном

Домініканський боксер легкої ваги Едвін Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) відмовився від бою проти чемпіона WBO Кейшона Девіса (13-0, 9 КО).

Про це повідомляє інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.

"Top Rank шукає нового суперника для Кейшона Девіса 7 червня в Норфолку, штат Вірджинія, після того, як Едвін де лос Сантос, з яким у них уже була усна домовленість, відхилив останню пропозицію", – розповів Родрігес.

Раніше повідомлялося, що домініканцю запропонували за бій 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.