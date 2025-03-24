Визначився наступний суперник кривдника Берінчика за титул WBO

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) може провести захист титулу проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine з посиланням на промоутера Лос Сантоса Семпсона Левковича.

Наразі команди боксерів ведуть переговори щодо поєдинку.

Раніше Кейшон Девіс заявляв, що хоче провести бій з Ламонтою Роучем (25-1-2, 10 КО). Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO.

Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.