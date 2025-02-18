Кейшон Девіс: Джервонта та його тренер знають, що я хочу битися з ним

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) заявив, що Джервонта Девіс (30-0, 28 КО), який є чемпіоном світу за версією WBA знає про бажання провести бій.

Про це він сказав у подкасті Арієля Хелвані.

"У мене ідеальний рекорд із 13 перемогами, а багато хто у світі мене знає. І це не тому, що я б'юся з великими іменами. А тому, що я надираю дупи і забираю пояси. Мені треба продовжувати робити те, що я роблю. Те, що я не битимуся з ним, не завадить мені продовжувати йти до вершини. Тож я не ганяюся за "Танком". Ну, реально. Танк знає, що я хочу з ним битися. Його тренер знає, що я хочу з ним битися. Світ боксу знає, що я хочу з ним битися. Питання, чи вистачить у Джервонти яєць, щоб битися зі мною?", – заявив Кейшон.





Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика.