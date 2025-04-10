Кривдник Берінчика проведе захист титулу WBO

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) проведе захист титулу проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Бій відбудеться 7 червня в Норфолку, штат Вірджинія, США.

Угода була підписана через день після того, як Де Лос Сантос опублікував у соцмережі "X" повідомлення про зрив переговорів.

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Де Лос Сантос останній бій провів у листопаді 2023 року, коли поступився Шакуру Стівенсону. До цього 25-річний домініканець переміг нокаутом у третьому раунді Хосе Валенсуелу та рішенням суддів здолав Джозефом Адорно.