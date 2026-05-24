Кеттеролл перебоксував Гіясова в бою за вакантний титул чемпіона WBA Regular

Володимир Слюсарь, Олександр Булава — 24 травня 2026, 00:28
Британський боксер Джек Кеттеролл здобув перемогу над Шахрамом Гіясовим у поєдинку за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі.

Вже у першому раунді узбецький боксер побував на канвасі, проте зміг відновитися та продовжив бій, який пройшов за домінування британського бійця.

У підсумку усі троє суддів оцінили результат на користь Джека Каттеролла – 118-109, 119-108, 116-111. Він завдав першої поразки в кар'єрі Шахрама Гіясова та став новим чемпіоном WBA Regular у напівсередній вазі.

Цей поєдинок став частиною вечора боксу Усик – Верховен.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.

