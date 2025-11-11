Казка про Попелюшку, – Воррен висловився про кар'єру Вордлі

Відомий промоутер Френк Воррен висловився про кар'єру тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Якщо Вордлі переможе, це буде найвеличнішим досягненням в історії світового боксу. Не в британському, а у світовому. Без аматорського досвіду. Пара боїв проти якогось Джо Блоу з Аламом, а потім після 21 бою він стає обов'язковим претендентом для Усика. Якщо Усик не буде боксувати з ним, його оголосять чемпіоном.

Це як казка про Попелюшку, і він навчався у процесі. Він виходив на кожен бій андердогом і проходив через усі випробування. Я бачу його серед людей. Його справді люблять. У нього немає почту, він просто говорить. Він чудовий хлопець – і знаєте, що він таке? Він воїн. У нього добре серце. І ще всі забувають, що в нього міцне підборіддя. Він пропустив чимало ударів у бою з Джозефом Паркером", – розповів Воррен.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Раніше повідомлялось, що сторони розпочали переговори про поєдинок.