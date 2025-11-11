Казка про Попелюшку, – Воррен висловився про кар'єру Вордлі
Фабіо Вордлі
Відомий промоутер Френк Воррен висловився про кар'єру тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі.
Слова функціонера наводить The Ring.
"Якщо Вордлі переможе, це буде найвеличнішим досягненням в історії світового боксу. Не в британському, а у світовому. Без аматорського досвіду. Пара боїв проти якогось Джо Блоу з Аламом, а потім після 21 бою він стає обов'язковим претендентом для Усика. Якщо Усик не буде боксувати з ним, його оголосять чемпіоном.
Це як казка про Попелюшку, і він навчався у процесі. Він виходив на кожен бій андердогом і проходив через усі випробування. Я бачу його серед людей. Його справді люблять. У нього немає почту, він просто говорить. Він чудовий хлопець – і знаєте, що він таке? Він воїн. У нього добре серце. І ще всі забувають, що в нього міцне підборіддя. Він пропустив чимало ударів у бою з Джозефом Паркером", – розповів Воррен.
Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.
Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у хевівейті.
Раніше повідомлялось, що сторони розпочали переговори про поєдинок.