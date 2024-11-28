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Фроч назвав боксерів, які нокаутують Пола ще під час першого раунду

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 09:53
Фроч назвав боксерів, які нокаутують Пола ще під час першого раунду
Джейк Пол
Instagram

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч (33-2, 24 КО) заявив, що він та Тоні Белью (30-1-3, 20 КО) нокаутували б Джейка Пола (11-1, 7 КО) ще під час першого раунду.

Його слова цитує Seconds Out.

"Йому б віддали належне за сміливість і за те, що він погодився битися з колишніми чемпіонами світу. Двома бійцями, які могли б його перемогти.

Проблема в тому, що ми з Белью його перемогли б. Ми б відправили його в нокаут у першому раунді. Він навіть не зрозумів би, що сталося. Якби ми влучили, бій закінчився б у першу ж хвилину першого раунду.

Ми з Тоні не грали б за жодним сценарієм. У нас була б одна мета — відправити Джейка Пола в нокаут, і саме тому він не приїде до Великої Британії", – сказав Фроч.

Зазначимо, що напередодні Пол повів бій проти Майка Тайсона, який завершився одноголосним рішенням суддів на користь блогера (80:72, 79:73, 79:73).

Після поєдинку колишній Фроч заявив, що готовий вийти на в ринг проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти. Сам блогер викликав на бій Конора Макгрегора.

Бокс Джейк Пол Тоні Белью Карл Фроч

Карл Фроч

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