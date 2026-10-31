Потенційний суперник Усика впевнено спрогнозував переможця бою Канело – Мбіллі

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) прогнозує перемогу Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) в поєдинку проти Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO) за титул WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Думаю, Канело легко пройде його. Альварес – чудовий боксер, він на кілька рівнів вищий за Мбіллі. Я не хочу зневажати Крістіана, але не вважаю, що він перебуває на рівні Канело. Зі стилістичного погляду це чудовий суперник для мексиканця", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що напередодні боксери взяли участь у церемонії зважування. Мбіллі виявився трішки важчим за Канело.

Їхнє очне протистояння відбудеться в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Раніше прогноз на цей бій зробив колишній чемпіон світу Шон Портер.

Нагадаємо, що сам Давід Бенавідес свій наступний поєдинок проведе 5 грудня проти Міхала Чесляка за три пояси – WBA, WBO та WBC. Очікується, що після цього він битиметься з Олександром Усиком, який вирішив повернутись у крузервейт.