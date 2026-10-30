Навіть якби мені було 50 чи 60 років, він не зміг би мене здолати: Канело – про дуель із Мбіллі

Колишній абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) переконаний, що навіть у 50 або 60 років міг би здолати Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО).

Про це він заявив в інтерв'ю Seconds Out.

"Навіть якби мені було 50 років, він усе одно не зміг би мене перемогти. Це просто зовсім інший рівень – і він переконається, що різниця між нами величезна. Навіть якби мені було 50 чи 60 років, він не зміг би мене здолати – він сам у цьому переконається. Тож, що б не сталося, щоб перемогти мене, знадобилося б десь десять таких, як він", – сказав Канело.

Двобій Альварес – Мбіллі відбудеться 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Канело готувався до цього бою у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося. Цікаво, що Усик приїхав у Саудівську Аравію разом із Саулем.

Напередодні майбутні суперники провели дуель поглядів.

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.