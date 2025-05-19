Пак'яо дав пораду Кроуфорду задля перемоги над Канело

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) дав пораду Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 КО), що може дозволити йому здолати Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Про це філіппінець сказав для FigthHype.

"Моя порада йому – зосередитися на швидкості та стилі, а також на силі, – сказав Пакʼяо.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).