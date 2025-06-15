Рефері зупинив бій: олімпійський чемпіон Токіо Крус познущався над японцем Мішіро
Кубинець Енді Крус (6-0, 3 КО) та японець Хіронорі Мішіро (17-2-1, 6 КО) зійшлися в поєдинку за право стати претендентом на титул IBF.
Двобій завершився яскравим тріумфом чемпіона Ігор-2020 Круса нокаутом у 5 раунді.
Бокс – елімінатор IBF
Енді Крус (Куба) – Хіронорі Мішіро (Японія) ТКО5 (12)
Кубинець відразу почав "бомбити" більш статичного японця, який крім пресингу нічого не міг показати.
Уже в другому раунді на обличчі Мішіро з'явилася кров. У третьому раунді стався перший нокдаун. Під кінець раунду Енді відправив суперника в нокдаун вдруге.
У четвертому раунді Хіронорі намагався діяти активніше. Завершилося тим, що й сам влучав, але й пропускати продовжив.
Наступна трихвилинка стала вирішальною. Крус влучав комбінаціями – рефері зупинив бій.
Нагадаємо, головний бій Гітчінс – Камбосос завершився тим, що чинний чемпіон нокаутував австралійця. У цей же вечір боксу перспективний Теремоана Теремоана нокаутував у першому раунді перспективного американця.