Рефері зупинив бій: олімпійський чемпіон Токіо Крус познущався над японцем Мішіро

Кубинець Енді Крус (6-0, 3 КО) та японець Хіронорі Мішіро (17-2-1, 6 КО) зійшлися в поєдинку за право стати претендентом на титул IBF.

Двобій завершився яскравим тріумфом чемпіона Ігор-2020 Круса нокаутом у 5 раунді.

Бокс – елімінатор IBF

Енді Крус (Куба) – Хіронорі Мішіро (Японія) ТКО5 (12)

Кубинець відразу почав "бомбити" більш статичного японця, який крім пресингу нічого не міг показати.

Уже в другому раунді на обличчі Мішіро з'явилася кров. У третьому раунді стався перший нокдаун. Під кінець раунду Енді відправив суперника в нокдаун вдруге.

DOWN goes Hironori Mishiro!! 😱#HitchinsKambosos | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/S7jF0WlTRg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 15, 2025

У четвертому раунді Хіронорі намагався діяти активніше. Завершилося тим, що й сам влучав, але й пропускати продовжив.

Наступна трихвилинка стала вирішальною. Крус влучав комбінаціями – рефері зупинив бій.

GREATNESS IS COMING 👑🔜@Andydiamondcruz wins by fifth round stoppage and is now the mandatory challenger for the IBF World Lightweight Crown 👀#CruzMishiro #HitchinsKambosos pic.twitter.com/2AaMZXdKQh — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 15, 2025

Нагадаємо, головний бій Гітчінс – Камбосос завершився тим, що чинний чемпіон нокаутував австралійця. У цей же вечір боксу перспективний Теремоана Теремоана нокаутував у першому раунді перспективного американця.