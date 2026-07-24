Чемпіон світу кинув виклик Ф'юрі після зневажливих слів "Циганського короля" й отримав миттєву відповідь

Німецький супертяж Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) звернувся до Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який напередодні заявив, що всім чинним чемпіонам світу в надважкому дивізіоні пояси подарували й вони їх не заслуговують.

Про це повідомляє The Ring.

Володар титулу WBC висловив готовність довести, що "Циганський король" помиляється. Він викликав британця на поєдинок, пригрозивши завершити його кар'єру.

"Завжди тебе поважав. Але, як на мене, настав час мені відправити тебе на пенсію. Надсилай координати", – заявив Агіт.

Тайсон не став відмовчуватись. Він сказав, що наразі в нього заплановані дві битви, після яких він готовий розділити ринг із непереможним боксером.

"У мене спершу Вах. Потім Ентоні Джошуа. А потім можемо влаштувати бійку. Якщо вважаєш, що готовий до "Циганського короля".

Зазначимо, що Агіт Кабаєл став чемпіоном світу після відмови Олександра Усика проводити обов'язковий захист. Українець звільнив усі пояси й наразі готується до свого "Last dance".

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі проведе свій наступний бій уже 24 липня проти Маріуша Ваха. Напередодні вони провели церемонію зважування.