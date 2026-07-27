Усик назвав фаворита у протистоянні чинних чемпіонів світу Кабаєл – Дюбуа

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про потенційний поєдинок між Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО) і Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Наразі вони володіють чемпіонськими титулами WBC та WBO відповідно. Українець вважає, що в очному протистоянні переможе німецький боксер.

"Я думаю, Кабаєл. Слухайте, я дивився три чи чотири його бої. Дуже добре працює по корпусу. Він рухається не те щоб швидко, але захищається та б'є в корпус. У бою із Чжаном – перший раунд, другий раунд, нокдаун... Встав, ніякого хвилювання, рухається-рухається, відновився – і бам, бум, бум, бум! Перед боєм я говорив із Чжаном і казав: "Обережно з корпусом, бережи корпус". І він пропустив по корпусу. Кабаєл як боксер постійно тисне, проти нього ти мусиш постійно рухатися. Робити ось так, працювати джебом, джебом, джебом, постійно маневрувати. Зупинився – ти мертвий", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик звільнив свої пояси наприкінці червня. Він заявив, що поки не завершає кар'єру й у нього залишився "Last dance".

Напередодні українець відвідав бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги. Він заявив, що це було саме те повернення британця, на яке чекали.