Кабаєл анонсував захист титулу WBC

Новий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив, що готовий до захисту титулу.

Про це він розповів у коментарі Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Знаєте, можливо, за 3-4 місяці ми зможемо провести захист титулу. Побачимо з ким, і... так, безумовно. А після цього ми покажемо. Знаєте, для мене пояс — це спадщина, розумієте, пояс – це спадщина, і я дуже вдячний за це. Але, знаєте, мені подобається саме спортивне суперництво. Зараз я можу битися з кожним, кожен буде полювати на мене, знаєте, і це круто.

Я можу битися з кожним. Без проблем, я готовий. Скидайте мені локацію", – заявив Кабаєл.