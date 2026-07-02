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Кабаєл анонсував захист титулу WBC

Олександр Булава — 2 липня 2026, 23:51
Кабаєл анонсував захист титулу WBC
Агіт Кабаєл
instagram.com/agitkabayel

Новий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив, що готовий до захисту титулу.

Про це він розповів у коментарі Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Знаєте, можливо, за 3-4 місяці ми зможемо провести захист титулу. Побачимо з ким, і... так, безумовно. А після цього ми покажемо. Знаєте, для мене пояс — це спадщина, розумієте, пояс – це спадщина, і я дуже вдячний за це. Але, знаєте, мені подобається саме спортивне суперництво. Зараз я можу битися з кожним, кожен буде полювати на мене, знаєте, і це круто.

Я можу битися з кожним. Без проблем, я готовий. Скидайте мені локацію", – заявив Кабаєл.

Нагадаємо, що Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Українець наразі не збирається завершувати кар'єру, а планує провести "Last dance".

Агіт Кабаєл став володарем титулу WBC, оскільки раніше був тимчасовим чемпіоном. Свій перший захист він може провести восени.

Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл

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