Потенційний суперник Усика несподівано виявив бажання побитись із Вайлдером

Тимчасовий чемпіон WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) сенсаційно заявив, що готовий вийти в один ринг проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його цитує Boxing News 24/7.

Непереможений німець закликав провести бій на його рідній землі.

"Давайте проведемо бій у Німеччині. Деонтей Вайлдер проти Кабаєла", – сказав Агіт.

Цікаво, що такий сценарій розвитку подій цілком реальний. Все залежить від рішення Усика, адже Кабаєл є обов'язковим претендентом на зустріч із Олександром по лінії WBC.

Якщо українець відмовиться від поясу, то Агіт стане повноцінним володарем та зможе на офіційній основі викликати Вайлдера на титульний двобій.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним. Натомість британський тренер Джо Галлахер припустив, що українець позбудеться поясу.