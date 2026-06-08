Джошуа назвав майбутнього гегемона надважкого дивізіону

Британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) вважає, що німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) незабаром буде домінувати у надважкому дивізіоні.

Його слова передає The Ring.

"Я вважаю, що Агіт готовий, адже він сам вимагає поєдинку з Олександром Усиком. Агіт вже давно на сцені, і зараз він готовий. Я не можу дочекатися, щоб це побачити. Я думаю, він зможе впоратися з цією мішенню на спині. У нього є потенціал, щоб панувати у надважкій вазі. Ми не бачимо в ньому жодної вразливості", – сказав він.

Джошуа вважає, що справжні випробування для чемпіона починаються після завоювання титулу, коли всі намагаються відібрати його.

"Хоча він вже давно на рингу, різниця полягає в тому, що коли ти стаєш чемпіоном, на твоїй спині з'являється мішень – і це величезне навантаження. Це можна побачити зараз на прикладі Усика. Він став мішенню, бо люди чекають на найменший прояв слабкості. Агіт має потенціал, бо ще не показав його. Ми хочемо бачити, як він стане чемпіоном, щоб він виправдав наші очікування", – підсумував Джошуа.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним. Натомість британський тренер Джо Галлахер припустив, що українець позбудеться поясу.