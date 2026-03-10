Українська правда
Мене ігнорують: Кабаєл розчарований планами Усика щодо наступних боїв

Олександр Булава — 10 березня 2026, 19:04
Агіт Кабаєл
Getty Images

Тимчасовий чемпіон за версією WBС у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розчарований, що володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) не включив його у список своїх наступних суперників.

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Сподіваюся, у цьому питанні я матиму повну підтримку WBC.

Мої батьки завжди казали мені залишатися скромним і поважним… Але я більше не можу миритися з тим, що мене ігнорують. Я заслуговую на титульний бій – і згодом я наведу деякі факти", – сказав Кабаєл.

Напередодні український боксер назвав три битви, які планує провести до завершення кар'єри.

Наступний бій Усик проведе 23 травня проти Ріко Верховена. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Олександр Усик

