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Кабаєл готовий кинути виклик Усику в разі перемоги українця над Дюбуа

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 12:05
Кабаєл готовий кинути виклик Усику в разі перемоги українця над Дюбуа
Агіт Кабаєл
Getty Images

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл готовий кинути виклик Олександру Усику, якщо той переможе Даніеля Дюбуа.

Про це німецький спортсмен розповів LuckyPunch.

"Не знаю, чи битимусь я з переможцем. Можливо, вистрибну в ринг, якщо бій виграє Усик. Дюбуа? Тоді, можливо, вистрибне Джозеф Паркер – він теж не проти отримати поєдинок", – розповів Кабаєл.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року. 

Раніше Агіт Кабаєл поділився своїм прогнозом на реванш Усика та Дюбуа.

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