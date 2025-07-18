Кабаєл готовий кинути виклик Усику в разі перемоги українця над Дюбуа
Агіт Кабаєл
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Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл готовий кинути виклик Олександру Усику, якщо той переможе Даніеля Дюбуа.
Про це німецький спортсмен розповів LuckyPunch.
"Не знаю, чи битимусь я з переможцем. Можливо, вистрибну в ринг, якщо бій виграє Усик. Дюбуа? Тоді, можливо, вистрибне Джозеф Паркер – він теж не проти отримати поєдинок", – розповів Кабаєл.
Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.
Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.
Раніше Агіт Кабаєл поділився своїм прогнозом на реванш Усика та Дюбуа.