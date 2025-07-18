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Тимчасовий чемпіон світу зробив прогноз на реванш Усика та Дюбуа

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 11:33
Тимчасовий чемпіон світу зробив прогноз на реванш Усика та Дюбуа
Олександр Усик
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Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Боксер дав свій коментар LuckyPunch.

"Можливо, у перших п'яти раундах Даніель Дюбуа здатний зупинити Усика, але якщо він цього не зробить, то Олександр виграє за очками. Але я вважаю, що бій буде дуже близьким", – розповів Кабаєл.
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Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року. 

Раніше своїм прогнозом на бій поділився промоутер Дюбуа Френк Воррен.

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