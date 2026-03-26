Ітаума: Усик зловживає своєю владою

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума не розуміє, як нідерландський кікбоксер Ріко Верховен отримав шанс битися за титул WBC в поєдинку з Олександром Усиком.

Про це боксер розповів у коментарі Inside The Ring.

"Коли я кажу, що Усик зловживає своєю владою, я маю на увазі, що він чемпіон світу. У нього три основні титули, і замість того щоб битися зі своїми обов'язковими претендентами або людьми, з якими він хоче побитися, Усик проводить бої з іншими. Наприклад, із тим же Ріко Верховеном. До речі, я його великий фанат, але чи повинен він битися за титул чемпіона світу за версією WBC у своєму першому в житті професійному бою? Я не думаю, що це правильно. Якщо в Усика є шанс заробити певну суму грошей, то чому б і ні? Але я не думаю, що цей бій має бути титульним, оскільки є такі бійці, як я, Агіт Кабаєл, Лоуренс Околі, Фабіо Вордлі, які намагаються дістатися до нього, але Усик, як на мене, просто байдикує", – розповів Ітаума.

Нещодавно молодий британець зізнався, чи хотів би вийти в один ринг проти Усика, тоді як Олександр пояснив, чому відмовляється від бою проти Ітауми.

Нагадаємо, що у наступному поєдинку Усику поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Битва запланована на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Кривдник Ділліана Вайта зізнався, чому йому не подобається ця дуель.

Також у фінальні плани українця входить трилогія з Тайсоном Ф'юрі та двобій проти тріумфатора пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа.

Натомість "Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.