Ітаума – про травму, яка зірвала бій: Я намагався якось відновитися після розриву

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) розповів про травму, яка зірвала його бій проти проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Його слова цитує BadLeftHook.

Британський боксер розірвав біцепс під час одного зі спарингів.

"У мене було спаринг-заняття, і саме тоді це сталось. Я сказав Френку: "Я зробив це, я зробив те…" А потім він сказав мені піти зробити сканування. Я такий: "Ні, зі мною все буде добре, все буде нормально". Я намагався якось відновитися після розриву, бо думав, що це просто невелике нездужання – ми, боксери, просто продовжуємо і терпимо", – сказав Мозес.

Двобій Ітаума – Франклін перенесли на 28 березня 2026 року у Манчестері.

Раніше промоутер Френк Воррен інформував, що за такий короткий термін вони не змогли знайти новий головний бій вечора боксу.

Востаннє Ітаума входив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Нагадаємо, що "Нового Майка Тайсона" активно приписували у суперники Олександру Усику. Нещодавно Ітаума вчергове розповів, чи хотів би побитись із непереможеним українцем.