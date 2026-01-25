Воррен розкрив деталі травми Ітауми

Промоутер Френк Воррен висловився про травму Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), через яку в останній момент зірвався його бій проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу iFL TV.

За його словами, непереможений британець розірвав біцепс. Засновник компанії Queensberry Promotions підтвердив нову дату вечора боксу.

"Тьху-тьху-тьху, з ним все гаразд. У нього був розрив біцепса. Тож, очевидно, він не міг битися. Здається, я вже згадував про це раніше. Замість того щоб намагатися знайти інший бій, ми просто перенесли шоу. Телекомпанії і бійці були не дуже раді. Більшість із них відмовилася від Різдва заради тренувань. Але ми подбаємо про них. Тож ми перенесли його на 28 березня на арену Co-op Live", – сказав Воррен.

Френк зазначив, що у такий короткий термін не могли знайти заміну головному бою вечора боксу.

Також Воррен заявляв, що у 2026 році Ітаума може побитись за титул чемпіона світу. Востаннє Мозес виходив у ринг 16 серпня 2025-го, коли вже у першому раунді легко нокаутував досвідченого Ділліана Вайта.

Раніше повідомлялось, що на бій проти "Нового Майка Тайсона" претендує конголезький боксер Мартін Баколе.