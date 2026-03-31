Ітаума проігнорував Джошуа у списку бажаних боїв: Він зараз у періоді скорботи

Британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) не назвав Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) серед бажаних варіантів для бою.

Його слова наводить The Ariel Helwani Show.

Ітаума пояснив, чому не обрав досвідченого земляка. Мозес наголосив на далеко не найкращому стані Ентоні після смертельної ДТП, у яку він потрапив наприкінці 2025 року.

"Я б не хотів згадувати його ім'я, бо він зараз у періоді скорботи. Я не знаю, чи варто організовувати цей бій зараз. Так, цього тижня я маю зустріч із Френком Ворреном, тож ми повернемося до планування і подивимося, хто доступний", – заявив непереможений британський боксер.

Також "Новий Майк Тайсон" побідкався на те, що усі його пріоритетні цілі вже мають призначені наступні бої. У своєму коментарі Ітаума пригадав Лоуренса Околі, Агіта Кабаєла, Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Філіпа Хрговича.

"Нам треба просто повернутися до креслярської дошки і подивитися, що буде найкраще для моєї кар'єри, найкраще для мого розвитку і, очевидно, що приведе мене до титулу чемпіона світу. Я б не виключав жодного бою. Думаю, я поставив галочки навпроти багатьох пунктів для своїх тренерів, тому не думаю, що вони будуть боятися виставити мене проти будь-кого", – сказав Мозес.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 березня 2026 року Ітаума нокаутував Джермейна Франкліна у п'ятому раунді. Після чого з'явилась інформація, що 21-річний британець може стати обов'язковим претендентом на титул WBO.

Раніше промоутер Френк Воррен запевнив, що у майбутньому Ітаума битиметься за титул чемпіона світу. Натомість Джошуа працює пліч-о-пліч із Усиком в іспанському таборі, але ще не отримав свого наступного опонента.