Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Визначився наступний суперник Ітауми

Олександр Булава — 18 червня 2026, 20:27
Визначився наступний суперник Ітауми
Мозес Ітаума
Getty Images

Британський надважковаговик Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проведе поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena, а офіційно його дату буде оголошено найближчими днями.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

Читайте також :
Воррен – про можливу зустріч Ітауми проти Хрговича: Цей бій буквально приречений бути видовищним

Раніше Хргович оцінив можливий двобій проти Ітауми.

Філіп Хргович Мозес Енріко Ітаума Мозес Ітаума

Мозес Енріко Ітаума

Ітаума може отримати шанс на титул Усика: Воррен назвав умову
Промоутер анонсував наступний бій Ітауми
Бій може відбутися: Хргович – про потенційний поєдинок з Ітаумою
Воррен назвав умову для бою Ітуами за титул чемпіона світу
Наступний бій Ітауми перенесуть через Джошуа

Останні новини