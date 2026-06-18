Визначився наступний суперник Ітауми

Британський надважковаговик Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проведе поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena, а офіційно його дату буде оголошено найближчими днями.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

Раніше Хргович оцінив можливий двобій проти Ітауми.