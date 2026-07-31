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Український надважковаговик допомагає Ітаумі готуватись до бою проти Хрговича

Олександр Булава — 31 липня 2026, 17:16
Український надважковаговик допомагає Ітаумі готуватись до бою проти Хрговича
Instagram/zakhozhiy_alexandr

Український боксер надважкої ваги Олександр Захожий (20-1, 16 КО) перебуває у тренувальному таборі британця Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Про це боксер розповів в Інстаграм.

Українець допомає Мозесу готуватися до бою проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

"Мене оточує чудова команда. Кожен раунд – це ще один крок уперед", – написав Ітаума.

Бій Ітаума – Хргович відбудеться 29 серпня на арені "О2" у Лондоні. Напередодні відбулася їхня перша дуель поглядів.

Раніше Мозес розповів, що може побитися із Агітом Кабаєлом, якщо Олександр Усик звільнить пояс за версією WBC, що він у підсумку й зробив. Також українець позбувся титулів IBF та WBA.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен висловився про шанси "Нового Майка Тайсона" отримати двобій проти Усика.

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