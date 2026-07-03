Хргович націлився на реванш із Дюбуа: бій може відбутися за однієї умови

Хорватський супертяж Філіп Хргович (20-1, 15 КО) заявив, що в разі перемоги над Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) має отримати шанс на реванш із чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає The Ring.

Хргович пригадав очний поєдинок з Дюбуа і зізнався, в якому жахливому стані перебував перед боєм.

"Битися з Даніелем Дюбуа було все одно, що сидіти в човні й кидати каміння в море. Я просто не міг промахнутися – я завдав йому безліч ударів, але почувався не дуже добре. Присягаюся, за тиждень до бою я лежав у ліжку. Я навіть просив перенести мій виліт на кілька днів пізніше, тому що не міг рухатися. Але мені сказали, що я маю летіти, бо квитки вже були заброньовані. Я був хворий, але трохи відновився вже під час тижня перед боєм. Я випивав десь 10 ліків щодня, щоб хоч трохи набратися сил. Я почувався погано, і після шести раундів я був просто виснажений. Не через його удари, а тому, що я просто не був у формі. До того ж у мене були два великі розсічення. Я пережив це, але мені було дуже важко. Мені знадобився приблизно рік, щоб оговтатися. Це був великий шок для мене. Я погано відбоксував через різні обставини. Я був травмований, хворий і просто не був достатньо зосередженим. Я недооцінив його, до того ж уже в першому раунді отримав розсічення. Усе, що могло піти не так, пішло не так: травма, хвороба, сторонні фактори. Тому я хотів би провести з ним реванш", – сказав він.

Боксер заявив, що у його контракті передбачено бій з володарем титулу WBO, яким наразі володіє Дюбуа.

"У моєму контракті прописано, що якщо я переможу Мозеса, то отримаю бій із чемпіоном WBO. Але зараз переді мною велике випробування, тому я маю впоратися з Ітаумою. За стилем це навіть складніший бій [ніж із Дюбуа], тому що він швидший і шульга. У Дюбуа значно більше досягнень – він дворазовий чемпіон світу. Але за стилем Ітаума – більш незручний суперник. Але зараз, вибачте, мені доведеться перемогти вашого хлопця. Вашу нову велику надію, яку всі вважають наступною великою зіркою", – сказав Хргович.

Бій хорвата з Ітаумою відбудеться 29 серпня. Його прийматиме "O2 Arena" в Лондоні.

Зазначимо, що напередодні боксери провели першу спільну пресконференцію та дуель поглядів. На цьому заході Мозес Ітаума з повагою висловлювався про свого опонента, назвавши хорвата одним із найкращих бійців покоління.