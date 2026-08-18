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Мозес трохи отримає по голові: олімпійський призер – про бій Ітауми проти Хрговича

Денис Іваненко — 18 серпня 2026, 08:20
Мозес трохи отримає по голові: олімпійський призер – про бій Ітауми проти Хрговича
Мозес Ітаума
Getty Images

Колишній британський супертяж Девід Прайс (25-7, 20 KO) висловився про майбутнє протистояння Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) із Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Слова передає Boxing News Online.

Бронзовий призер ОІ-2008 вважає, що це буде чудовий тест для "Нового Майка Тайсона". На його думку, саме в цьому поєдинку стане зрозуміло, чи виправданими є всі аванси, які отримував зірковий проспект.

"Аллен отримував свої шанси, це надійний боксер-надважковаговик, який вміє витримувати удари. У нього було кілька помітних перемог, але Хргович розніс його – я ще ніколи не бачив, щоб Дейва так розносили. Кожен удар був потужним. Він вкладав багато сил у кожен удар, і спочатку я думав: "Чи зможе він витримати темп?", але він витримав.

Ітаума не показав жодних слабких місць, але по ньому ще не влучили як слід. Така реальність. У нього ще не було кризових моментів у поєдинках, і доки це не трапиться, залишатимуться знаки запитання. У цьому бою, гадаю, Мозес трохи отримає по голові та дасть відповіді на багато питань, що залишилися", – сказав Прайс.

Зазначимо, що поєдинок Ітаума – Хргович відбудеться 29 серпня в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

Раніше британський проспект розповів, кого бачить своїм головним конкурентом у хевівейті в найближчому майбутньому. Він виділив непереможеного чемпіона.

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