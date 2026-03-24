Франклін – про майбутній бій проти Ітауми: Перемогти за рішенням суддів буде складно

Американський боксер Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) висловився про майбутню зустріч із Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю DAZN.

32-річний боєць зізнався, що йому буде складно перемоги "Нового Майка Тайсона", якщо справа дійде до підрахунку суддівським записок.

"Не всюди будуть віддавати однакову повагу. Не розраховуй на суддю. Не розраховуй на рефері. Будь готовий битися до кінця в будь-якій ситуації. Перемогти за рішенням суддів буде складно. Але я відчуваю, що якщо зможу домінувати чудовим чином, у них просто не буде вибору", – сказав Франклін.

Бій Ітаума – Франклін відбудеться 28 березня 2026-го у Манчестері. Відомий промоутер Френк Воррен анонсував важкий поєдинок.

Відзначимо, що востаннє "Новий Майк Тайсон" виходив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Натомість Франклін у вересні минулого року переміг суперника з Казахстану Івана Дичка за одноголосним рішенням суддів в андеркарді протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.