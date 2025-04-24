IBF зобов’язала Дюбуа провести захист титулу проти Чісори – джерело
Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) провести бій проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).
Про це повідомляє Ден Рафаель.
За інформацією інсайдера, у сторін є 30 днів (до 22 травня), щоб домовитись про умови, інакше будуть призначені промоутерські торги. А до цього часу Дюбуа ще може отримати дозвіл на об’єднавчий поєдинок проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа. У лютому він знявся з бою проти Джозефа Паркера.
Напередодні видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа завершують угоду про бій, який повинний відбутися 12 липня на Вемблі.