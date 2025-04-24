IBF зобов’язала Дюбуа провести захист титулу проти Чісори – джерело

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) провести бій проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє Ден Рафаель.

За інформацією інсайдера, у сторін є 30 днів (до 22 травня), щоб домовитись про умови, інакше будуть призначені промоутерські торги. А до цього часу Дюбуа ще може отримати дозвіл на об’єднавчий поєдинок проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

NEWS: IBF Wednesday ordered heavyweight titlist Daniel Dubois to next face mandatory Derek Chisora. 30 days (until May 22) to make deal or purse bid will be ordered. Until it's ordered, Dubois can still get an exception for unification with Usyk that remains in the works. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) April 23, 2025

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа. У лютому він знявся з бою проти Джозефа Паркера.

Напередодні видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа завершують угоду про бій, який повинний відбутися 12 липня на Вемблі.