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IBF зобов’язала Дюбуа провести захист титулу проти Чісори – джерело

Микола Дендак — 24 квітня 2025, 10:25
IBF зобов’язала Дюбуа провести захист титулу проти Чісори – джерело
Даніель Дюбуа
Getty images

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) провести бій проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє Ден Рафаель.

За інформацією інсайдера, у сторін є 30 днів (до 22 травня), щоб домовитись про умови, інакше будуть призначені промоутерські торги. А до цього часу Дюбуа ще може отримати дозвіл на об’єднавчий поєдинок проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа. У лютому він знявся з бою проти Джозефа Паркера.

Напередодні видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа завершують угоду про бій, який повинний відбутися 12 липня на Вемблі.

IBF Олександр Усик Дерек Чісора Даніель Дюбуа

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