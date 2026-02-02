Богачук переміг росіянина Бутаєва роздільним рішенням суддів
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 KO) здолав росіянина Раджаба Бутаєва (16-2, 12 KO) у межах шоу Zuffa Boxing 2, що проходив у Лас-Вегасі.
Бій пройшов усю дистанцію в 10 раундів, судді нарахували перемогу українцю роздільним рішенням – 96:94, 96:94, 94:96.
Український боксер протягом усього поєдинку намагався нав'язати супернику близьку дистанцію, активно використовуючи правий джеб, що й принесло йому успіх.
Бутаєв намагався відповідати на контрвипадах, однак агресивна манера Богачука спрацювала краще, що відзначилось на записках суддів.
Для 30-річного вінничанина це всього третій бій у кар'єрі, який він завершив не нокаутом.
Також на вечорі боксу Zuffa Boxing 2 свій поєдинок провів й інший українець Олександр Гвоздик. 38-річний ексчемпіон світу зазнав поразки нокаутом від боснійця Радівоє Калайджич у 7 раунді.