У нас війна, тому жодного "братання" бути не може, – Богачук розповів, чи спілкувався з росіянином перед боєм

Софія Кулай — 16 лютого 2026, 14:53
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 КО) розповів, що російське громадянство суперника Раджаба Бутаєва (16-2, 12 КО), якого він переміг на початку лютого 2026-го, впливало на його емоційний стан.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

Кривдник росіянина запевнив, що розумів, яка відповідальність лежить на його плечах перед мільйонами українців. Богачук додав, що цей бій був справжньою битвою, у якій він не мав права програти.

"Враховуючи війну в країні, я мусив виграти за будь-яку ціну. Коли я вже погодився на цей поєдинок, іншого варіанту, окрім перемоги, для мене не існувало. Ця величезна відповідальність тиснула до самого фінального гонга", – заявив боксер.

Також Богачук зізнався, чи були провокації із російської сторони напередодні поєдинку. Сергій зазначив, що одразу усе розставив усе по місцях.

"Сказав, що між нами – лише бій і дистанція – без рукостискань і зайвих люб'язностей. У нас війна, тому жодного "братання" бути не може. Вони сприйняли це нормально.

Я пояснив: сьогодні ти можеш казати, що проти війни, а завтра – змінити позицію, і тоді відповідати доведеться мені. Тому я тримав дистанцію принципово. Щодо його боксерських якостей – він сильний, мужній. Тактично вони діяли правильно: багато рухалися, працювали на дистанції. Цей бій дав мені досвід і зробив сильнішим", – підсумував українець.

Нагадаємо, що бій Богачук – Бутаєв закінчився звитягою українського боксера за роздільним рішенням суддів – 96:94, 96:94 та 94:96. Після протистояння стало відомо, що боєць із Вінниці залишився незадоволений суддівською роботою.

Це протистояння було визнано боєм вечора від Zuffa Boxing. Українець розповів, чи отримав фінансовий бонус за це визнання.

