Чісора: Туркі може організувати реванш з Вайлдером

Зірковий супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) заявив, що може провести реванш з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Так, я думаю реванш відбудеться. Туркі Аль аш-Шейх сказав, що хоче організувати цей бій. Ба більше, він планує влаштувати справді грандіозне шоу, а я відповів йому: "Знаєш що? Думаю, мені вже давно час отримати свою частку цих саудівських грошей".

Це буде неймовірний бій, просто фантастичний поєдинок. Зараз я начебто перебуваю на пенсії, але мене постійно кличуть повернутися на ринг. Жартую, звісно.

Завершити кар'єру не так просто. Ми не замислюємося про це, доки цей момент не настає, а потім ти йдеш на пенсію, повертаєшся додому… Дідько, це непросто. Незабаром і я завершу кар'єру, але поки що не знаю, коли саме", – сказав Чісора.