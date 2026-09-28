Уболівальникам цікаво побачити мене у бою з чемпіонами світу: Хижняк – про наступного суперника

Володар титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) розповів, що збільшуватиме опозицію у наступному поєдинку.

Його цитує vRINGE.

"Ми розмовляємо із командою. Розуміємо, хто вищий у рейтингу. Хто у десятці. Якими будуть наступні суперники? Потрібно пробувати. Говорити можна багато. Був суперник певного рівня. Я впорався з ним. Далі, як я розумію, буде вже із топ-15, топ-10", – заявив український боксер.

"Полтавський танк" додав, що йому було б цікаво побитися проти сильного суперника. Також багатьом уболівальникам цікаво було б побачити Олександра у бою проти чемпіона світу.

"Багатьом уболівальникам цікаво побачити мене у бою з чемпіонами світу. Як мінімум із бійцями з топ-3. Було б усім цікаво побачити, як я виглядатиму з такими суперниками. І мені так само цікаво. Працюватимемо. Готуватимемося до цього", – зазначив Хижняк.

22 серпня 2026 року Хижняк провів свій третій двобій на профі-рингу. У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Олександр завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Після чого опинився на 15-му місці у рейтингу WBA.

Також Хижняк розповів про співпрацю з Usyk 17 Promotions.