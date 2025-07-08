Хейні, Бенавідес та інші: The Ring анонсував турнір "Ніч чемпіонів"

Девін Хейні, Браян Норман та інші зірки боксу візьмуть участь у мегатурнірі "Ніч чемпіонів", який організовує The Ring.

Про це повідомила пресслужба видання.

Подія відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді. У головній події вечора Давид Бенавідес захищатиме титул чемпіона WBC у напівважкій вазі проти Ентоні Ярда.

‼️ ANNOUNCED: The Ring IV "Night of the Champions" will take place on Nov 22nd in Riyadh, Saudi Arabia exclusively on DAZN with David Benavidez defending his WBC light-heavyweight world title against Anthony Yarde in the main event.



🥊 Devin Haney vs Brian Norman Jr

🥊 Abdullah… pic.twitter.com/xUBHQelA6B — Ring Magazine (@ringmagazine) July 7, 2025

Також Девін Хейні боксуватиме проти Браяна Нормана, а Джессі Родрігес протистоятиме Фернандо Мартінесу.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про зрив бою між Хейні та Теофімо Лопесом.

В середині червня Браян Норман успішно провів бій проти Дзіна Сасакі, після чого японець частково втратив пам'ять та опинився у лікарні.