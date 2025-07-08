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Хейні, Бенавідес та інші: The Ring анонсував турнір "Ніч чемпіонів"

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 08:08
Хейні, Бенавідес та інші: The Ring анонсував турнір Ніч чемпіонів
Девін Хейні
Getty Images

Девін Хейні, Браян Норман та інші зірки боксу візьмуть участь у мегатурнірі "Ніч чемпіонів", який організовує The Ring.

Про це повідомила пресслужба видання.

Подія відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді. У головній події вечора Давид Бенавідес захищатиме титул чемпіона WBC у напівважкій вазі проти Ентоні Ярда.

Також Девін Хейні боксуватиме проти Браяна Нормана, а Джессі Родрігес протистоятиме Фернандо Мартінесу.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про зрив бою між Хейні та Теофімо Лопесом.

В середині червня Браян Норман успішно провів бій проти Дзіна Сасакі, після чого японець частково втратив пам'ять та опинився у лікарні.

Бокс Девін Хейні Давид Бенавідес Туркі аль Аш-Шейх Джессі Родрігес Браян Норман

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