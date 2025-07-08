Хейні, Бенавідес та інші: The Ring анонсував турнір "Ніч чемпіонів"
Девін Хейні
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Девін Хейні, Браян Норман та інші зірки боксу візьмуть участь у мегатурнірі "Ніч чемпіонів", який організовує The Ring.
Про це повідомила пресслужба видання.
Подія відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді. У головній події вечора Давид Бенавідес захищатиме титул чемпіона WBC у напівважкій вазі проти Ентоні Ярда.
Також Девін Хейні боксуватиме проти Браяна Нормана, а Джессі Родрігес протистоятиме Фернандо Мартінесу.
Зазначимо, що напередодні стало відомо про зрив бою між Хейні та Теофімо Лопесом.
В середині червня Браян Норман успішно провів бій проти Дзіна Сасакі, після чого японець частково втратив пам'ять та опинився у лікарні.