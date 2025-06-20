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Сасакі після бою з Норманом частково втратив пам'ять

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 09:48
Сасакі після бою з Норманом частково втратив пам'ять
Скриншот

Бій між Дзіном Сасакі та чемпіоном світу за версією WBO Браяном Норманом завершився частковою втратою пам'яті для японської зірки.

Про це повідомляє місцеве видання Daily.

Американець відправив Сасакі у нокаут лівим хуком під час третього раунду, після чого боксер вже не просто не зміг піднятись, а й самостійно залишити ринг.

Згодом спортсмена доправили до лікарні, де виявили часткову втрату пам'яті. Дзіна не пам'ятає останні півтора місяця життя, зокрема як погоджувався на бій та підписував контракт.

Попри те, що фізичних травм у Сасакі не було виявлено, ухвалено рішення залишити японця у лікарні для додаткового обстеження.

Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF у напівсередній вазі (до 63,5 кг), нокаутувавши Джорджа Камбососа.

Бокс травма Браян Норман

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