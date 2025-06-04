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Бій між Хейні та Лопесом зірвано – відома причина

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 11:22
Бій між Хейні та Лопесом зірвано – відома причина
Golden Boy Promotions

Бій між чемпіоном світу WBO Теофімо Лопесом та колишнього абсолюта Девіном Хейні не відбудеться.

Про це сам ексчемпіон повідомив для The Ring.

"Я з нетерпінням чекав організації бою проти Тео, він якийсь час був у розробці. Я гадав, що це найкращий час, щоб влаштувати наш поєдинок.

Я зробив свою частину роботи. Ми днями чекали, коли Тео підпише свою частину контракту, але він вийшов і сказав, що це не той бій, який він хоче влаштувати.

Я, як і раніше, хочу робити найбільші та найкращі бої. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Його Високоповажністю, Riyadh Season і The Ring щодо поєдинку з найкращим із доступних суперників. Тео – грьобане боягузтво. Нікому з промоутерів не слід працювати з Тео, тому що він даремно витрачає час кожного", – розповів Хейні.

Поєдинок мав відбутись 16 серпня в Саудівській Аравії. Двобій відбудеться у проміжній вазі – 145 фунтів (близько 65,8 кг).

У травні обоє провели свої поєдинки у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, де Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом. Лопес переміг американця Арнольда Барбосу (32-1, 11 КО).

WBO Бокс Теофімо Лопес Девін Хейні

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