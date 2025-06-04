Бій між Хейні та Лопесом зірвано – відома причина

Бій між чемпіоном світу WBO Теофімо Лопесом та колишнього абсолюта Девіном Хейні не відбудеться.

Про це сам ексчемпіон повідомив для The Ring.

"Я з нетерпінням чекав організації бою проти Тео, він якийсь час був у розробці. Я гадав, що це найкращий час, щоб влаштувати наш поєдинок.



Я зробив свою частину роботи. Ми днями чекали, коли Тео підпише свою частину контракту, але він вийшов і сказав, що це не той бій, який він хоче влаштувати.