Нокаут року: чемпіон світу Норман вирубив японця Сасакі на очах тисячі фанатів

У столиці Японії, Токіо, місцева зірка Дзіна Сасакі (19-2-1, 17 КО) провів бій проти непереможного чемпіона світу за версією WBO Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

Двобій завершився нокаутом від володаря титулу в третьому раунді.

Сасакі дуже емоційно почав поєдинок, за що й був покараний. Нокдаун на 42 секунді поєдинку, а через 30 секунд рефері знову відкрив рахунок.

Свій стиль Дзіна не змінював і надалі, а Норман успішно контрпанчив.

Розв'язка настала в третьому раунді. Норман почав працювати "по поверхах", а лівим хуком відправив опонента спати. Нокаут року!

Бокс – бій за титул чемпіона світу WBO (середня вага, до 66,7 кг)

Токіо, 19 червня

Браян Норман (США) – Дзіна Сасакі (Японія) KO 3 (12)

OUT COLD!!!



THE CHAMP PUT HIM TO SLEEP 🤯🔥 pic.twitter.com/lj4PXY0kQv — Top Rank Boxing (@trboxing) June 19, 2025

Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF у напівсередній вазі (до 63,5 кг), нокаутувавши Джорджа Камбососа.