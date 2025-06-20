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Нокаут року: чемпіон світу Норман вирубив японця Сасакі на очах тисячі фанатів

Руслан Травкін — 20 червня 2025, 05:14
Нокаут року: чемпіон світу Норман вирубив японця Сасакі на очах тисячі фанатів
Скриншот

У столиці Японії, Токіо, місцева зірка Дзіна Сасакі (19-2-1, 17 КО) провів бій проти непереможного чемпіона світу за версією WBO Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

Двобій завершився нокаутом від володаря титулу в третьому раунді.

Сасакі дуже емоційно почав поєдинок, за що й був покараний. Нокдаун на 42 секунді поєдинку, а через 30 секунд рефері знову відкрив рахунок.

Свій стиль Дзіна не змінював і надалі, а Норман успішно контрпанчив.

Розв'язка настала в третьому раунді. Норман почав працювати "по поверхах", а лівим хуком відправив опонента спати. Нокаут року!

Бокс – бій за титул чемпіона світу WBO (середня вага, до 66,7 кг)
Токіо, 19 червня

Браян Норман (США) – Дзіна Сасакі (Японія) KO 3 (12)

Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF у напівсередній вазі (до 63,5 кг), нокаутувавши Джорджа Камбососа

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