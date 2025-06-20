Нокаут року: чемпіон світу Норман вирубив японця Сасакі на очах тисячі фанатів
У столиці Японії, Токіо, місцева зірка Дзіна Сасакі (19-2-1, 17 КО) провів бій проти непереможного чемпіона світу за версією WBO Браяна Нормана (28-0, 22 КО).
Двобій завершився нокаутом від володаря титулу в третьому раунді.
Сасакі дуже емоційно почав поєдинок, за що й був покараний. Нокдаун на 42 секунді поєдинку, а через 30 секунд рефері знову відкрив рахунок.
Свій стиль Дзіна не змінював і надалі, а Норман успішно контрпанчив.
Розв'язка настала в третьому раунді. Норман почав працювати "по поверхах", а лівим хуком відправив опонента спати. Нокаут року!
Браян Норман (США) – Дзіна Сасакі (Японія) KO 3 (12)
Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF у напівсередній вазі (до 63,5 кг), нокаутувавши Джорджа Камбососа.